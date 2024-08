Parigi 2024: Italia chiude Giochi con 40 medaglie e 12 ori**

StrettoWeb

Parigi, 11 ago. (Adnkronos) – Ripetuto il risultato straordinario di Tokyo come numero di medaglie ma conquistando due ori in più dei Giochi giapponesi di tre anni fa. L’Italia chiude le Olimpiadi di Parigi 2024 con 12 medaglie d’oro (due in più di Tokyo) l’ultima arrivata quella della pallavolo femminile, 13 argenti (tre in più di Tokyo) 15 bronzi, per un totale di 40 medaglie e top ten nel medagliere. La prima medaglia arrivata è stata l’argento di Filippo Ganna nella crono individuale di ciclismo e l’ultima storica dell’Italvolley femminile. L’Italia Team da 36 giorni consecutivi di gare, attraversando tre Olimpiadi (Rio, Tokyo e Parigi), vince almeno una medaglia.

