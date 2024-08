Parigi 2024: atletica, niente bronzo per Battocletti, respinto controricorso italiano**

StrettoWeb

Parigi, 6ago. (Adnkronos) – Cambia di nuovo la classifica dei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giuria d?appello ha riammesso la keniana Faith Kipyegon dopo la squalifica per presunta irregolarità, niente medaglia di bronzo per l?azzurra Nadia Battocletti che torna al quarto posto. Solo cartellino giallo per Faith Kypiegon e il controricorso italiano che è stato appena respinto con la keniana riammessa in classifica e Nadia Battocletti, definitivamente quarta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.