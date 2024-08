Palermo, individuati due corpi all’interno del veliero Bayesian

StrettoWeb

Arrivano le prime novità dai soccorritori: due corpi sarebbero stati individuati all’interno del Bayesian, il veliero affondato a Palermo Secondo quanto si apprende, i corpi non sarebbero ancora stati recuperati.

Intanto per le ricerche sono arrivati altri sub compresi i sommozzatori che hanno preso parte alla ricerche della strage della Concordia, la nave da crociera avvenuto la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. In questo modo potranno essere intensificate le immersioni per cercare di raggiungere le cabine che si trovano nella parte bassa dello scafo.

