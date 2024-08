Ospedale di Locri, feroce replica a Calabrese: “inquietanti dichiarazioni. Segnali gli illeciti, oppure…”

StrettoWeb

“I sottoscritti Pino Mammoliti, Raffaele Sainato ed Eliseo Sorbara, promotori della iniziativa che si terrà giorno 21 agosto, alle ore 19.30, in Piazza Nassirya, a Locri, in difesa e per il potenziamento dell’Ospedale di Locri, avendo ascoltato le allarmanti dichiarazioni pubbliche rilasciate da Giovanni Calabrese, assessore della Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto, invitano lo stesso a dettagliare con evidenza di nomi, circostanze e fatti le supposizione che, riteniamo con estrema superficialità, ha segnalato al direttore de “La Riviera”, in diretta streaming”. Così in una nota Mammoliti, Sainato e Sorbara rispondono all’Assessore Giovanni Calabrese.

“Chiaramente, al rappresentante territoriale delle istituzioni regionali non mancherà l’occasione per segnalare, per esempio: se vi sono stati legali che hanno beneficiato di doppi e/o tripli pagamenti a seguito di procedure instaurate contro l’Ospedale di Locri; se vi sono medici in servizio o in quiescenza che hanno saccheggiato le casse dell’Ospedale di Locri e hanno subito provvedimenti giudiziari; se vi sono operatori di istituti di credito che hanno favorito il dilapidarsi delle risorse della sanità locridea, anche a costo di individuare nelle suddette categorie, amici, compagni di cordata e parenti”.

“Se l’assessore regionale è a conoscenza di episodi di tale portata, accertati durante il suo mandato da sindaco o, ancora meglio, durante la vigenza dell’assessorato di cui è delegato, gli scriventi lo invitano a portarsi presso la Procura della Repubblica di Locri per denunciare siffatte condotte, indicando i soggetti coinvolti”.

“Lo invitiamo, altresì, a segnalare tempestivamente tali illeciti comportamenti sia alla dott.ssa Di Furia che al commissario alla Sanità, il presidente Roberto Occhiuto, che tanto faticosamente stanno cercando di riorganizzare il settore anche nella Locride. Se, invece, le dichiarazioni dell’assessore fossero frutto del solito meteorismo politico, emanato dal distributore di illusioni per eccellenza, senza dargli alcun seguito, sollecitiamo le forze di Polizia e la Magistratura ordinaria a invitare Calabrese a chiarire gli aspetti di tali inquietanti dichiarazioni”, si chiude la nota.

