Orazio Tomasi è ufficialmente un calciatore del Bocale ADMO

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Orazio Tomasi vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Tomasi, classe 2005, nativo di Gela, è il tipico calciatore estroso, dal portamento autoritario, che sa sfruttare doti tecniche eccelse mescolandole alla rapidità, sia di gambe che di pensiero. Attaccante esterno che predilige la corsia mancina, grazie a un piede destro potente ed efficace sa creare pericoli con le sue iniziative, sia da rifinitore per i compagni, che per conto proprio, scrivendo spesso il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Cresciuto nelle sempre floride giovanili del Licata, ha mostrato il suo potenziale in costante crescita anche con la maglia di casa del Gela, palesando le sue grandi doti quando si è trovato a fronteggiare gente ben più matura ed esperta nel torneo di Eccellenza siciliana. Ad agosto dello scorso anno è entrato a far parte del Santa Croce, esperienza durata fino a dicembre, quando Tomasi è approdato all’Unitas Sciacca, quarta classificata a fine stagione nel Girone A di Eccellenza; sempre con la maglia neroverde ha preso parte da protagonista al campionato Under 19 siciliano, trascinando i suoi fino alla finale per il titolo regionale, persa contro il Priolo Gargallo.

Un Tomasi entusiasta ed emozionato ha espresso la propria soddisfazione per la sua prima avventura fuori dai confini siciliani, con la maglia del Bocale: “Sono molto felice di essere qui, questa è una grande opportunità per me e darò tutto me stesso, così come ho sempre fatto finora, per aiutare la squadra nel conseguire i propri obiettivi, onorando questa maglia”. A Orazio, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura un’indimenticabile esperienza in biancorosso!

