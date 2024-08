StrettoWeb

Bergamo, 30 ago. – (Adnkronos) – (dall?inviata Alice Bellincioni) Il ciclista 31enne fermato nella notte per l?omicidio di Sharon Verzeni non conosceva la sua vittima. Il delitto – a quanto apprende l?Adnkronos dagli inquirenti – sembra senza un motivo apparente. L?uomo, incensurato, non era di Terno d?Isola, il paese della Bergamasca in cui la vittima viveva da tre anni insieme al compagno Sergio Ruocco.

