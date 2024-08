Nuovo grave incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: un ferito

StrettoWeb

Un tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiuso al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 254,900, in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord, nel comune di Quattromiglia (CS).

Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero causando il ferimento di una persona.

Il traffico veicolare diretto a Rende viene deviato allo svincolo successivo di Cosenza sud, mentre i veicoli diretti a sud in entrata a Rende, vengono deviati sulla SS107 ‘Silana Crotonese’ con rientro allo svincolo di Cosenza sud. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 17

L’autostrada è stata appena riaperta dopo il sinistro

