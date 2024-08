Nuova stagione venatoria: rilascio dei tesserini a Messina

StrettoWeb

Negli uffici siti a palazzo Zanca a Messina è attivo il servizio per il rilascio dei tesserini della stagione venatoria 2024 – 2025. Tutti gli interessati possono presentare istanza personalmente, oppure mediante delega alle Associazioni Venatorie per la presentazione delle domande. Nel caso in cui i singoli cacciatori intendono personalmente presentare l’istanza, possono trasmetterla via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it oppure consegnare la domanda direttamente a palazzo Zanca, stanza n. 4, sita al piano terra – ufficio Elettorale; relativamente invece, a coloro che delegano le Associazioni Venatorie, queste dovranno presentare le istanze sempre a palazzo Zanca, ufficio URP Protocollo, o alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it

Gli orari di ricevimento: tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Per ulteriori informazioni i recapiti telefonici: Ufficio caccia e funghi stanza n. 4 tel. 090-7722761- Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagabriella Pollicino; e URP/ Protocollo 090 -7722149.

I tesserini saranno poi consegnati personalmente ai singoli cacciatori aventi diritto, esclusivamente a palazzo Zanca, sia a chi ha presentato istanza di persona sia a coloro che hanno effettuato la domanda tramite delega alle Associazioni. Ogni Associazione venatoria sarà informata telefonicamente o per e-mail della data di consegna dei tesserini ai cacciatori che hanno delegato la stessa alla presentazione delle domande, mentre chi presenta l’istanza personalmente sarà informato al momento della data di rilascio del tesserino.

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori dovrà entro 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.

L’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2024-2025 è regolamentato dalle disposizioni contenute nel Decreto Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca N. 52/GAB del 17 luglio e relativi allegati “A” e “B” “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia consultabile sul sito della Regione Sicilia, all’indirizzo https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-52gab-17-luglio-2024.

