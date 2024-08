Novità presso l’infopoint di Gambarie: da ieri è possibile noleggiare bici

StrettoWeb

Grandi novità per l’infopoint di Gambarie che da ieri ha il suo servizio di noleggio bici, un nuovo sito dal design facile e scorrevole e un nuovo servizio digitale per la consultazione di attività e manifestazioni. l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha infatti implementato in maniera notevole il punto di informazioni situato oramai da anni in piazza Mangeruca, con l’aggiunta di questi nuovi servizi volti ha facilitare la conoscenza e la diffusione di tutti gli eventi estivi e non incentrati a Gambarie, Mannoli e Santo Stefano.

Nella giornata di ieri infatti il sindaco Francesco Malara, il consigliere Vitale delegato al servizio ed altri membri del consiglio, hanno inaugurato le nuove attrattive alla presenza di turisti entusiasti per le novità introdotte. Sarà possibile, infatti, noleggiare le mountain bike e le bici elettroniche per godere dei paesaggi e dei sentieri nella natura incontaminata di Gambarie, consultare in tempo reale tutti gli eventi del giorno, e non solo, grazie al notevole lavoro di Bungarang.com che consente la promozione in rete in tempo reale di tutti gli eventi, attraverso un palinsesto dedicato nell’apposito schermo collocato sulla struttura.

Il sito www.gambarie.info, invece, voluto dall’amministrazione comunale e realizzato dalla ITGO srl è dedicato alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio di Gambarie, la nostra incantevole località situata nel cuore dell’Aspromonte. In sintesi, www.gambarie.info rappresenta una risorsa completa e ben organizzata per chiunque desideri esplorare e godere delle bellezze di Gambarie e delle sue attività turistiche.

