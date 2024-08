Notti di BCsicilia a Campofelice di Roccella, si parla di libertà e pregiudizio

StrettoWeb

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà lunedì 5 agosto 2024 alle ore 21,00 al Salotto Letterario “A casa di Anna” in Viale Italia, 1 a Campofelice di Roccella un incontro con Giusy Musso sul tema della libertà dal pregiudizio a partire del suo libro “Nata a quarant’anni”. Sono previsti gli interventi di Rossana Novelli, Psicologa, Giudice Onorario del Tribunale Corte d’Appello, sezione minorenni, Michela Taravella, Presidente Associazione Co.tu.le.vi, sezione di Campofelice di Roccella e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Modera l’incontro Anna Laurà, Presidente della sede di Campofelice di Roccella di BCsicilia. Saranno anche esposti gli arazzi dell’artista Giusy Mannino. L’incontro è promossa dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, Associazione Co.tu.le.vi Sezione di Campofelice di Roccella, BCsicilia Sede di Campofelice di Roccella, Associazione L’Isola Possibile, Navarra Editore, Termini Bookfestival, Keartbook, Medinova. Informazioni e prenotazioni: 340.1775806.

Nata a Quarant’anni” è un libro autobiografico che narra la storia di una donna che ha saputo a attraversare la morte, l’omertà, la solitudine e costruirsi un futuro migliore, per sé e la comunità sociale in cui vive ed opera. Un esempio di virtù nella vita di tutti i giorni, per quelle donne che, giornalmente, vivono gli stessi drammi. Oggi, l’autrice è un’imprenditrice piena di iniziative e pronta a collaborare e a testimoniare, con forza, per risolvere la giusta causa delle donne che subiscono violenze. Il libro è stato presentato a Roma al Dima Book Festival, presso lo stand delle case editrici Terre Sommerse, successivamente a Palermo al Museo Etnografico Giuseppe Pitrè, ed infine al Salone internazionale del libro di Torino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.