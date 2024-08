Nomine: Verini, ‘destra prepara attacco magistratura e giornalismo inchiesta’

StrettoWeb

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Governo e destre varie lanciano ballon d’essai su inesistenti complotti contro le sorelle Meloni. Lo fanno con due obiettivi. Per occultare i problemi reali del Paese, quelli della vita quotidiana delle persone, cui questa destra non sa dare risposte. E poi per preparare il terreno ad una strategia di attacco con pochi precedenti a presidi democratici e costituzionali come l’indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. C’è poi l’attacco all’informazione, al giornalismo d’inchiesta, ai controlli e ai contropoteri democratici. Attacchi mascherati da un insopportabile (perché falso e a corrente alternata) garantismo. Che quando è vero è cosa seria e nobile, maneggiato da loro diventa ipocrita”. Lo afferma Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia e segretario della commissione Giustizia.

“Ultimo esempio -aggiunge- la penosa vicenda del decreto carceri rispetto alle reali emergenze che vivono negli istituti sia i detenuti che la Polizia penitenziaria. Ci sono su queste cose appuntamenti precisi in Parlamento (che con il cosiddetto premierato vorrebbero poi delegittimare) per questa strategia, che dovranno vedere unite le forze di opposizione”.

