Nomine: Renzi, ‘io vittima di attacchi Meloni, non restituisco pan per focaccia’

Roma, 22 ago (Adnkronos) – “Se c’è un partito che ha subito una persecuzione giudiziaria è stato Iv, messo sotto attacco, massacrato. E’ se c’è uno a doversi difendere da accuse surreali su tutta la mia famiglia quello sono io. Io sono vittima di alcune aggressioni giudiziarie. Giorgia Meloni con me si è comportata da giustizialista in modo vergognoso, mi ha attaccato, hanno organizzato manifestazioni sotto casa, aggredito la mia famiglia. Ma non restituisco pan per focaccia, per me se Arianna Meloni è indagata non cambia niente”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira parlando della questione delle nomine.

