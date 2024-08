Nomine: Boschi, ‘in Fdi soffrono caldo e non conoscono rispetto umano’

StrettoWeb

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Credo che in queste ore alcune esponenti di Fratelli d?Italia abbiano perso il senso del limite e del rispetto umano prima ancora che per l?avversario politico. A fronte di una legittima domanda politica rivolta da Raffaella Paita alla sorella della presidente del Consiglio e capo della segreteria politica di Fratelli d?Italia su un tema di rilevo pubblico come le nomine del Governo è iniziato un attacco offensivo e personale verso Paita?. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi.

?Definire i parlamentare ‘cani’, parlare di ‘metodi da boss’, definire un ex premier ‘capo branco’ -aggiunge l’esponente di Iv- dimostra che il gruppo di persone più vicine alla premier probabilmente soffre il caldo. Sicuramente non conosce le regole del rispetto umano?.

