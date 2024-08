Nomine: Antoniozzi, ‘Renzi faccia politica senza abbracciare giustizialisti’

StrettoWeb

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Al senatore Matteo Renzi. già presidente del Consiglio, ricordiamo che molti di noi, da figure autorevoli come il ministro Crosetto, a quelle più modeste come la mia, gli hanno espresso solidarietà per le vicende penali personali e familiari. Stessa cosa abbiamo fatto plaudendo alla assoluzione del papà dell’onorevole Boschi. Non può dipingere Fdi come quello che non è, ne prestarsi a un gioco di giacobinismo per ingraziarsi Pd e Cinquestelle che non lo vogliono (e lo si è visto in Liguria). Nè continuare con questa solfa delle nomine, dimenticando quello che ha fatto lui, e parlo sul piano politico, nei 32 mesi quando è stato a Palazzo Chigi”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Itali alla camera.

“Renzi -aggiunge- faccia politica senza sembrare il barone di Munchausen, sparandone una grossa al giorno e senza diventare un forcaiolo, dopo avere votato la riforma Nordio ed essersi presentato come antitetico ai giustizialisti che oggi abbraccia”.

