Nazione Futura: “perplessi per la decisione di Caruso, se perde dinanzi al Tar dovrà votare no”

“Apprendiamo con stupore che il sindaco di Cosenza impugnerà il referendum sulla città unica. Nulla da eccepire sul piano giuridico, poiché è un suo diritto, ma sul piano politico è una grande sorpresa. Il sindaco Caruso aveva nel suo programma la città unica e la legge regionale è stata votata insieme al Pd”. E’ quanto afferma in una nota il Circolo territoriale Nazione Futura Cosenza.

“E’ chiaro che in caso di sconfitta davanti al tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato il sindaco non potrà poi che votare no al referendum e questo comporterà, in caso di vittoria del si, le responsabilità politiche del caso. Chiederemo anche noi la legittimazione a costituirci dinanzi ai tribunali amministrativi seppure riteniamo che la politica debba seguire un altro corso. Il Partito democratico che ha votato la legge a questo punto deve assumere una posizione netta e chiara”.

“Noi restiamo convinti che la democrazia sia l’arma migliore per le decisioni e che l’esito del referendum determinerà le scelte da fare sulla città e per questo abbiamo costituito il comitato presieduto da Antonino Scavelli, accettando il confronto e anche le posizioni contrarie e nette: nulla da dire su chi, da Castrolibero e Rende sin dall’inizio ha detto no, ma grande perplessità per la decisione del sindaco Caruso”.

