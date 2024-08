StrettoWeb

Santa Flavia (Palermo), 27 ago. (Adnkronos) – James Cutfield, come apprende l’Adnkronos, fino a questo momento, non ha alcun obbligo a restare in Italia. Dunque, dopo l’interrogatorio di oggi pomeriggio, nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere, il comandante del veliero affondato il 19 agosto potrebbe lasciare il paese per fare ritorno in Spagna dove vive con la moglie.

