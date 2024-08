StrettoWeb

Santa Flavia (Palermo), 27 ago. (Adnkronos) – Rimane al momento all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) il capitano del veliero affondato James Cutfield, che oggi pomeriggio, durante l’interrogatorio dei pm si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento non ha alcun obbligo di restare, ma potrebbe rimanere ancora in Italia per parlare con i suoi legali e decidere una strategia difensiva.

