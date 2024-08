Musica, stelle e racconti al Belvedere di Calanna

StrettoWeb

Musica, stelle e racconti venerdì 30 agosto alle 21:30 al Belvedere di Calanna che, per l’occasione, si trasformerà in un palcoscenico naturale che accoglierà un mix di note e narrazioni sotto il cielo stellato. A fare da sottofondo all’iniziativa saranno le espressioni celtiche dei Glueckners, un ensemble noto per la sua capacità di evocare emozioni profonde attraverso melodie antiche suonate con violini, chitarre e, appunto, arpe celtiche.

“Sarà un’occasione per riconnettersi con la natura e con il cielo, in un contesto dove il tempo sembra rallentare e ogni stella racconta una storia”, spiegano dalla locale Proloco (presieduta da Pietro Morena) organizzatrice e promotrice dell’evento insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Romeo. L’ingresso all’evento è libero: unica richiesta formulata a coloro che prenderanno parte alla serata è quella di portare con sé un cuscino o uno stuoino. Un piccolo accorgimento, aggiungono gli ideatori dell’appuntamento, pensato “per garantire il massimo comfort a tutti i presenti, così da godere dello spettacolo in totale relax, stesi sotto un cielo che, nelle notti estive, sa essere particolarmente generoso di stelle cadenti”.

L’evento ‘Tra Musica e Stelle’, viene quindi sottolineato presentandolo, è “molto più di una semplice serata all’aperto”, e diventa “un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni, a riscoprire il piacere delle cose semplici”, immersi “in un luogo dove la natura e la musica si incontrano per creare un’esperienza davvero magica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.