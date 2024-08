Motta San Giovanni, tutto pronto per la consegna della benemerenza civica all’arbitro di pallavolo Stefano Cesare

StrettoWeb

Martedì 27 agosto, con inizio alle ore 18, presso l’Aula del Consiglio comunale di Motta San Giovanni, si svolgerà la cerimonia di consegna della Benemerenza civica all’arbitro internazionale di pallavolo Stefano Cesare. Istituite dal Consiglio comunale, le Benemerenze civiche sono destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di abnegazione verso la comunità, hanno in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Motta San Giovanni, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.

Fortemente voluta dal sindaco Giovanni Verduci e annunciata in occasione della finale per la medaglia d’oro olimpica di volley maschile dello scorso 10 agosto, la Benemerenza tiene conto del fatto che Stefano Cesare ha raggiunto importanti traguardi portando sempre con sé gli affetti e i luoghi a lui più cari e, tra questi, c’è sicuramente Motta San Giovanni, comune di origine della moglie Filomena Genoese.

