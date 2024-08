Morte Catanzariti, Cannizzaro: “uomo di grandi ideali e di inesauribile passione”

StrettoWeb

“Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Ciccio Catanzariti, una figura che ha segnato la storia politica e sindacale della Calabria. Un uomo di grandi ideali e di inesauribile passione, la sua determinazione e il suo impegno hanno rappresentato un faro per tutti coloro che credono in una politica al servizio della comunità e dei più deboli”. L’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro della Calabria, esprime cordoglio per la scomparsa dello storico sindacalista e deputato calabrese, già segretario regionale della CGIL.

“Alla famiglia Catanzariti, in particolare al figlio Giampaolo, desidero esprimere un sincero abbraccio e le più sentite condoglianze. Ciccio Catanzariti ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla lotta per una società più giusta, lasciando un segno importante nella storia politica della Calabria”, conclude Cannizzaro.

