A Monasterace arriva la Notte dei Bronzi: il 16 agosto DJ Set di Samuel, ospiti e musica in spiaggia

StrettoWeb

Una serata di festa, concerti e divertimento, con momenti dedicati a storia, cultura e ospiti: così si preannuncia La Notte dei Bronzi, in programma il 16 agosto 2024 sulla spiaggia di Monasterace (RC). La serata dà il via al ventaglio di eventi estivi del Digital Tourism Fest, ideato, prodotto e organizzato da Search On Media Group e WMF e messo al servizio di Monasterace nell’ambito del progetto +M.O.R.E – Monasterace Open Resources Experience.

Special Guest della serata è Samuel Romano, autore, dj e produttore tra i più attivi degli ultimi 25 anni con nove album originali con i Subsonica e sei con i Motel Connection, che si esibirà in un live DJ Set sulla spiaggia a partire dalle 22.30. L’evento è ad accesso gratuito.

“Siamo felici di organizzare qui a Monasterace La Notte dei Bronzi” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “sarà una serata volta ad aggregare la comunità in una vera e propria festa, con tanta musica dal vivo e la presenza di ospiti e artisti come Santino Cardamone e Samuel Romano, uno dei principali artisti del panorama musicale italiano che si esibirà con un live DJ Set alla festa in spiaggia” e prosegue “ La Notte dei Bronzi, dà il via agli eventi estivi del Digital Tourism Festival 2024 che come Search On abbiamo messo a disposizione della comunità, insieme a molte altre attività formative, eventi e iniziative, nell’ambito del progetto M.O.R.E. Monasterace Open Resource Experience, progettualità di cui siamo particolarmente fieri. Teniamo particolarmente a questo progetto e agli eventi e le iniziative che come Search On realizziamo al suo interno e che co-finanziamo al 51%.”

Appuntamenti dal tramonto a tarda notte con musica, dialoghi e spettacoli

La Notte dei Bronzi prenderà il via al tramonto, dalle ore 18.30, con una live session di Santino Cardamone, cantautore folk blues originario di Petilia Policastro (KR) che emozionerà il pubblico con melodie ispirate al linguaggio popolare, offrendo un suggestivo inizio serata e anticipando quello che sarà il suo vero e proprio concerto previsto a Monasterace per giorno 1 settembre. A seguire, talk, premi e dialoghi con ospiti presso diverse location lungo la costa monasteracese, con l’obiettivo di coinvolgere e aggregare la cittadinanza tra cultura e storia.

Tra i protagonisti annunciati anche, Elisa Paganelli, cantante, vocal producer e ideatrice dell’approccio “Le Musicoccole®: musica in famiglia”. Paganelli, nata udente nel 1985 e sorda dal 2012, presenterà un’esibizione unica e toccante, che promette di emozionare il pubblico. A seguire l’esibizione della compagnia Fire Storm – Lo spettacolo del fuoco, i cui spettacolari numeri di intrattenimento pirotecnico incanteranno il pubblico con effetti visivi mozzafiato. A partire dalle ore 22:30 invece, la festa in spiaggia con l’attesissimo Live DJ Set di Samuel Romano: autore, compositore, DJ e produttore di rilievo, Romano ha realizzato nove album con i Subsonica e sei con i Motel Connection e, sulla spiaggia di Monasterace, porterà ritmi e sound inconfondibili, per una serata di divertimento unica.

Tra i partner de La Notte dei Bronzi si segnalano Studio 54 Network, Igers Calabria, Associazione “La Pigna” e Pro Loco Monasterace e Monasterace for Future.

Work from Italy – Festival dei Borghi Mediterranei i prossimi appuntamenti di Digital Tourism Fest

La Notte dei Bronzi è il primo appuntamento nel calendario estivo del Digital Tourism Fest, iniziativa di Search On Media Group e WMF che attua i principi fondamentali del progetto +M.O.R.E (Monasterace Open Resources Experience), tra cui rigenerazione, digitalizzazione, valorizzazione e ripopolamento.

Il Digital Tourism Fest prosegue dunque dal 31 agosto al 1 settembre, nel borgo, con Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei che si appresta a dedicare tutta la sua prima giornata al grande tema del nomadismo digitale, alle nuove residenzialità e all’attrazione di talenti, analizzando insieme a ospiti e relatori da tutta Italia il ventaglio di opportunità che questo fenomeno globale può generare per territori e comunità locali. Grande attesa anche per la seconda serata del Festival che annuncia già i grandi nomi che, con concerti live e dj set, calcheranno il palcoscenico naturale del Castello di Piazza Placanica, a Monasterace superiore: Bandabardò e Cisco, Mimmo Cavallaro, Santino Cardamone e il DJ Skankaman.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa Digital Tourism Fest, è già disponibile la piattaforma interattiva della Rete Hubitat del WMF, che offre gratuitamente ai cittadini di Monasterace materiali formativi su digitale, intelligenza artificiale e imprenditoria innovativa. La piattaforma è accessibile tramite il form di registrazione sulla pagina di progetto, presente sul sito ufficiale di +M.O.R.E.

Contenuti multimediali a supporto del giornalista:

sito “La Notte dei Bronzi”: https://www.lanottedeibronzi.it/

sito +M.O.R.E: https://www.monasteracemore.it/

sito Digital Tourism Fest: https://www.digitaltourismfestival.com/

+M.O.R.E – Monasterace Open Resource Experience

Il progetto, realizzato con il contributo dell’Unione Europea (NextGenerationEU), Ministero della Cultura e Comune di Monasterace, si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha come obiettivo rendere Monasterace un Borgo Aumentato sull’Innovazione e l’Esperienza Culturale. Primo classificato in Calabria e quarto a livello nazionale, +M.O.R.E. intende trasformare Monasterace in un Campus di Imprenditorialità Innovativa e Valorizzazione Territoriale, Culturale e Artistica grazie alle nuove tecnologie, nonché in un punto di riferimento per la formazione imprenditoriale e l’innovazione digitale. Grazie alla collaborazione tra partner provenienti da pubblico e privato, si realizzano eventi e iniziative volte a promuovere, valorizzare e supportare il paese, i suoi cittadini e le sue aziende e realtà in una crescita sostenibile e inclusiva.

+M.O.R.E. è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”. Le attività e gli eventi di Search On Media Group sono finanziate al 49% dai fondi del PNRR e al 51% dalla stessa Search On, al fine di contribuire allo sviluppo del territorio.

Tra i partner di +M.O.R.E

Comune di Monasterace, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Associazione Nigun Clarinet, Fondazione GIMBE, Rete Teatri di Pietra, Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.