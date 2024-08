Mo: Usa, ‘Qatar lavora per partecipazione Hamas a colloqui 15 agosto’

StrettoWeb

Washington, 13 ago. (Adnkronos) – Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel ha affermato che “il Qatar ci ha assicurato che lavorerà affinché Hamas sia rappresentata” al vertice di giovedì sui colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Non è ancora stata annunciata la sede del vertice del 15 agosto, ma un funzionario arabo ha dichiarato al Times of Israel che al momento si prevede che l’incontro si svolga a Doha.

Indipendentemente dalla partecipazione o meno di Hamas, i suoi negoziatori non si troverebbero comunque nella stessa stanza delle controparti israeliane. Nonostante le speculazioni secondo cui Hamas potrebbe non partecipare, Patel ha aggiunto di “aspettarsi che i colloqui vadano avanti”.

