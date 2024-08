Mo: Usa, ‘negoziati su ostaggi sono nella fase finale’

StrettoWeb

Washington, 6 ago. (Adnkronos) – I negoziati per il rilascio dei 115 ostaggi a Gaza sono nella “fase finale”. Lo ha annunciato la Casa Bianca, dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con i leader dei due paesi che hanno mediato per raggiungere un accordo: l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim Bin Hamad al Thani, e il presidente egiziano Fattah El-Sisi.

Nel corso delle telefonate Biden ha chiesto ?sforzi per allentare le tensioni regionali, anche attraverso un cessate il fuoco immediato e un accordo di rilascio degli ostaggi ?, ha affermato la Casa Bianca.

