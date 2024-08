Mo: Lufthansa cancella voli da e per Israele

StrettoWeb

Berlino, 1 ago. (Adnkronos) – Il gruppo Lufthansa, che comprende Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings, ha cancellato tutti i suoi voli da e per Israele fino all’8 agosto. Già ieri sera, la compagnia aerea tedesca aveva cancellato, per motivi di sicurezza, un volo da Cipro a Tel Aviv.

L’aereo A321 aveva volato da Monaco a Larnaca, a Cipro, per uno scalo, e da lì avrebbe dovuto proseguire per Israele con un nuovo equipaggio, secondo un portavoce della compagnia. Il volo è stato però cancellato perché l?Iran nel frattempo aveva annunciato la chiusura temporanea del suo spazio aereo nelle prime ore di stamattina. Un altro volo, operato dalla compagnia del gruppo Austrian, ha dovuto dirottare su Sofia.

