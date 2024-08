Mo: Katz, ‘Israele si aspetta sostegno Francia e Gb se Iran dovesse attaccare’

StrettoWeb

Tel Aviv, 16 ago. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha detto ai suoi omologhi francese e britannico che il suo Paese si aspetta il loro sostegno se l?Iran dovesse attaccare Israele. “Se l’Iran attacca, ci aspettiamo che la coalizione si unisca a Israele non solo nella difesa, ma anche nell’attacco di obiettivi significativi in ??Iran”, ha detto Katz a Stephane Sejourne e a David Lammy durante la loro visita in Israele.

Secondo un comunicato del ministero degli Esteri israeliano, Katz ha riferito ai ministri che Israele era pronto durante i colloqui a un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma che Hamas ha inasprito le sue richieste, probabilmente in previsione di un attacco iraniano.

