Mo: Calovini (Fdi), ‘continuare con diplomazia, Italia partner solida e affidabile’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Il governo Meloni e il ministro degli Esteri Tajani sono impegnati a lavorare sotto il profilo diplomatico per scongiurare una escalation nella sempre più preoccupante crisi in Medio Oriente. Il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale è ormai consolidato e può diventare ancor più importante e significativo. La stessa presenza, ormai da tempo, di nostri soldati in Libano può aiutare in una zona in cui il nostro Governo è riconosciuto come partner solido e affidabile. Va fatto ogni tentativo possibile per evitare che la situazione precipiti”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri alla Camera Giangiacomo Calovini, a margine dell’audizione del ministro Antonio Tajani alle commissioni Esteri riunite di Montecitorio e Palazzo Madama.

