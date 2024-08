StrettoWeb

Washington, 13 ago. (Adnkronos) – “Il Segretario di Stato americano Blinken ha rinviato il suo viaggio in Medio Oriente e non si recherà nella regione stasera come previsto a causa dell’incertezza sulla situazione”. Lo ha scritto su X il giornalista di Axios Barak Ravid, sottolineando comunque che due funzionari americani “mi hanno detto che non si aspettano un attacco iraniano oggi”.

