Mo: Abbas, ‘due Stati sovrani per garantire la pace’

Mosca, 12 ago. (Adnkronos) – La liberazione dei territori palestinesi occupati da Israele e la formazione di due stati sovrani, vale a dire lo Stato arabo e quello ebraico, garantiranno una pace duratura in Medio Oriente. Lo ha detto alla Tass il presidente palestinese Mahmoud Abbas. “La garanzia per raggiungere stabilità e sicurezza in Medio Oriente è l’attuazione di una decisione sulla formazione di due stati, basata sul diritto internazionale, il ritiro di Israele dai territori palestinesi, occupati dal 1967, con la capitale Gerusalemme Est”, ha aggiunto il presidente dell’Anp.

Il leader palestinese ha dichiarato di credere che il governo israeliano “non creda nella pace e si ponga al di sopra del diritto internazionale, rendendo la situazione in Medio Oriente ancora più tesa”. Come prova di ciò, ha continuato, dovrebbero esserci i “massacri, il genocidio e la pulizia etnica perpetrati dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme, nonché gli attacchi ai paesi vicini. Se Israele vuole vivere in sicurezza e in pace con i suoi vicini come uno Stato normale e amante della pace, dovrebbe accettare l’attuazione della soluzione dei due Stati, basata su un quadro giuridico internazionale, che includa l’Iniziativa di pace araba”.

Ieri l’ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal ha detto alla Tass che Abbas si recherà in visita ufficiale in Russia dal oggi al 14 agosto e incontrerà il presidente russo Vladimir Putin domani.

