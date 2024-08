Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Bandiera Blu

StrettoWeb

Miss Bandiera Blu Calabria è Rebecca Mazza di Catanzaro. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche. La trentesima tappa di Miss Italia Calabria, ottava selezione regionale, ha incantato la comunità di Cirò Marina in una magica atmosfera.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: “Cirò Marina è nei nostri cuori. Ci regala sempre grandi soddisfazioni. È una località meravigliosa, una comunità accogliente. Ringraziamo il numeroso pubblico per averci fatto sentire tutto il suo calore dall’inizio alla fine. Gli applausi ci gratificano per tutti gli sforzi affrontati durante il nostro lungo tour. In tutte le tappe abbiamo avuto un bel riscontro di presenze dal vivo e in diretta Facebook. In questa serata, abbiamo superato la soglia dei 35mila commenti. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cirò Marina, nella persona del sindaco Sergio Ferrari, per aver voluto organizzare fortemente questa manifestazione per il terzo anno consecutivo. Ringraziamo l’assessore Giuseppe Strangia, i consiglieri Francesco Affatato, Virginia Marasco e Maria Esposito. Ringraziamo per la sua gentilezza e disponibilità Mario Patanisi. Venite a visitare Cirò Marina. Venite in Calabria! Ciliegina sulla torta di questa edizione: insieme all’amministrazione comunale di Cirò Marina siamo riusciti ad ottenere la storicizzazione della fascia Miss Bandiera Blu Calabria a livello nazionale. Infine, un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie”.

Il consigliere di Cirò Marina Virginia Marasco ha evidenziato l’importanza e l’impatto che una manifestazione come Miss Italia Calabria ha sul territorio: “siamo felici di ospitare questa kermesse per il terzo anno consecutivo. Porto i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale tutta che ha voluto fortemente organizzare questo evento. Miss Italia non è solo la sfilata di bellissime ragazze ma è anche un’opportunità di promozione turistica per il nostro territorio. Vi aspettiamo a Cirò Marina. Tra le bellezze da visitare: il Museo civico e archeologico, i Mercati Saraceni, il Parco Archeologico dell’Apollo Aleo e poi ovviamente il mare. Assolutamente da gustare le nostre bontà enogastronomiche, il vino marcatore identitario della nostra terra. Auguro alle ragazze di vivere questo momento con serenità, senza grandi aspettative. Sono convinta che con la passione e la dedizione potranno avere un’occasione nel mondo che sognano”.

Il consigliere di Cirò Marina Maria Esposito: “siamo onorati di ospitare Miss Italia Calabria in questa fantastica cornice. L’augurio è quello di poterci rivedere anche il prossimo anno. Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze”.

Una notte incantevole, illuminata da un cielo stellato e una luna piena che si rifletteva sul mare di Cirò Marina, ha fatto da sfondo alla trentesima tappa di Miss Italia Calabria. Cirò Marina è un gioiello che si estende tra il promontorio di Punta Alice e il torrente Lipuda, immerso in un paesaggio di vigneti, uliveti e campi coltivati. Questo scenario bucolico non solo incanta per la sua bellezza, ma rappresenta anche il cuore pulsante di una delle più antiche tradizioni vinicole italiane. La Bandiera Blu, che premia la qualità del mare, e la Bandiera Verde, che certifica l’attenzione al benessere dei bambini, sono solo due dei tanti riconoscimenti che confermano l’eccellenza di questo angolo di Calabria.

Sotto il cielo di Cirò Marina si celano le vestigia di Krimisa, un’antica colonia della Magna Grecia fondata tra il VII e VI secolo a.C. Qui, l’eredità storica e culturale si intreccia con il presente attraverso i resti archeologici e i monumenti storici. Il Tempio di Apollo Aleo, situato su Punta Alice, è testimone di un tempo in cui Cirò Marina era un crocevia di culture e saperi. Oggi, il passato glorioso rivive nei resti della Torre Nuova sul Lipuda, in Casa Taverna, e nei palazzi storici come Palazzo Porti e Casa Sculco.

Il Museo archeologico di Cirò Marina, situato in un elegante palazzo ristrutturato nel primo Novecento, ospita una collezione che spazia dall’epoca brettia all’epoca greca. Tra i pezzi di maggior pregio spicca il calco della statua acrolita del dio Apollo, un tesoro che ha attraversato i confini nazionali per essere esposto nei musei più prestigiosi del mondo. Le sue sale, ricche di corredi funebri e oggetti di uso quotidiano, offrono un’affascinante panoramica della vita antica, unendo la cultura greca e quella brettia in un’unica e preziosa testimonianza. La vinicoltura è uno dei pilastri di Cirò Marina. I suoi vigneti sono celebrati fin dall’epoca romana, con il Gaglioppo che rappresenta il vitigno autoctono da cui si produce il rinomato Cirò DOC. Questo vino, nelle sue varianti Rosso, Rosato e Bianco, è oggi uno dei più celebri e richiesti della Calabria. La tradizione gastronomica locale si sposa con la ricchezza dei prodotti tipici, offrendo piatti che esaltano i sapori autentici della Regione. Cirò Marina è molto più di una semplice meta balneare. È un luogo dove la bellezza naturale, la storia antica e la tradizione vinicola si intrecciano per creare un’esperienza unica. La magia di una notte stellata, la ricchezza dei suoi prodotti e il fascino della sua storia fanno di Cirò Marina una destinazione imperdibile.

Il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia ha fatto tappa a Cirò Marina, trasformandosi in una celebrazione delle radici e dell’identità regionale. Con la direzione artistica di Linda Suriano, il tema “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto” ha saputo intrecciare eleganza e cultura locale, creando un evento che ha incantato il pubblico. Ogni dettaglio è stato curato per esaltare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche quella del territorio. I testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali calabresi realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo hanno portato in scena la cultura calabrese.

La serata è stata accompagnata dalla sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo. Un aspetto chiave di questa edizione è stato il supporto dell’esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini, che ha aiutato le partecipanti a vivere il concorso come un’opportunità di crescita personale e professionale. La conduzione di Andrea De Iacovo ha reso la serata dinamica, arricchita dalle esibizioni della cantante Alessandra Latino e dell’attrice Martina Paludi. Questo concorso non ha solo celebrato la bellezza, ma ha reso omaggio alla cultura e all’identità calabrese, trasformando una competizione in un evento di forte impatto culturale.

A proclamare la vincitrice della trentesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Virginia Marasco (consigliera Comune di Cirò Marina), Maria Esposito (consigliera Comune di Cirò Marina), Mario Patanisi (architetto), Mariano Ranieri (Framesi), Iiritano demo (architetto), Sara Sarcone (Comitato donne città di Cutro), Francesco Spizzirri (ballerino e corografo), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Cosenza).

Al momento della proclamazione, Miss Bandiera Blu Calabria ha confessato di aver provato: «Emozioni indescrivibili. È un orgoglio rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali. Dedico questa fascia a mia madre che mi sostiene in ogni mia scelta e mi ha supportata in ogni tappa di questo percorso. Grazie a questa esperienza sono diventata più sicura di me stessa. Mi aspetto di arrivare sempre più in alto e realizzare i miei sogni. Mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 20 a Carlopoli, il 21 a Falerna, il 22 a Belvedere, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato e il 27 a Corigliano-Rossano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.