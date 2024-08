Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di San Roberto

StrettoWeb

Miss città di San Roberto è Chiara Cipri di Palmi. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Martina Salvatore di Polistena. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Beatrice Cardillo di Scilla.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: “Ringraziamo l’amministrazione di San Roberto e, in particolare, il sindaco Antonino Micari per la stima nei nostri confronti e l’accoglienza sempre calorosa “venite a visitare San Roberto.. venite in Calabria”. Ringraziamo la Regione Calabria, il marchio Calabria Straordinaria, perché ci ha consentito di organizzare questa serata grazie al contributo della Legge 13/85. Con il nostro format cerchiamo di valorizzare la Calabria partendo dai costumi realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design, le musiche, i testi, le coreografie e le splendide cartoline video dei luoghi che ci ospitano in ogni tappa. Grazie all’associazione Aremes e al presidente Natale Romeo per averci fatto visitare San Roberto su incantevoli auto d’epoca. Ringraziamo la nostra super squadra, le aspiranti miss e le loro famiglie. Invitiamo le ragazze calabresi a mettersi in gioco iscrivendosi al concorso di bellezza più prestigioso e longevo d’Italia. Unitevi a noi in questa fantastica avventura“.

Il Comune di San Roberto ha ospitato la quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria. Un luogo dove storia, natura e cultura si intrecciano, creando un mosaico di esperienze uniche. Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Aspromonte, San Roberto offre scenari mozzafiato e un ambiente incontaminato. Tra le sue meraviglie naturali spicca la maestosa cascata che, con il suo fragore, sembra custodire gelosamente un raro esemplare di felce gigante, la Woodwardia radicans. Questo angolo di Calabria, fresco e rigenerante soprattutto d’estate, invita a una riconnessione con la natura, lontano dal frastuono della vita moderna. Ogni angolo di questo borgo racconta una storia: dalla nobiltà medievale alle lotte risorgimentali, dalle meraviglie naturali alle eccellenze agricole, fino all’arte moderna.

Il territorio di San Roberto è rinomato per le sue pregiate arance, in particolare le varietà “sanguinelle” e “reggine”. Oltre alla sua produzione agricola, San Roberto vanta una preziosa gemma culturale: il Telesia museum. Questa galleria d’arte moderna, ospitata in un edificio del 1931 in stile Liberty, rappresenta un raro esempio di come l’arte contemporanea possa dialogare con la tradizione, arricchendo il tessuto culturale del territorio.

La direttrice del museo di arte moderna e contemporanea “Telesia museum” Maria Cotroneo ci ha spiegato che “questo museo nasce grazie a una pittrice sanrobertese Marilena Licandro che, insieme al compagno fiorentino Riccardo Ghiribelli, coordinano la raccolta di opere d’arte, pittura, scultura e ceramica. Oggi, il Telesia museum ospita circa 300 opere di artisti italiani e internazionali. L’arte è bellezza e la bellezza è arte. La serata di Miss Italia ci ha trasmesso grandi emozioni”.

Il sindaco di San Roberto Antonino Micari: “Come sempre, è un grande orgoglio per il nostro Comune ospitare Miss Italia Calabria. Un’organizzazione eccellente. La kermesse consente di far conoscere anche i piccoli Comuni come il nostro. Continuerò a portare questa manifestazione sul territorio. Ringrazio la Regione Calabria, il presidente Occhiuto, la giunta perché la Legge 13 ci aiuta nella promozione della nostra meravigliosa Regione. Mi auguro che la neoeletta Miss città di San Roberto possa arrivare alla finale nazionale. Oltre alla bellezza del territorio e delle aspiranti miss, il pubblico ha potuto apprezzare 25 auto d’epoca, una più bella dell’altra, dando lustro alla nostra piazza. Ringrazio il presidente dell’associazione Aremes Natale Romeo”.

Questa edizione, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto“, rende omaggio alla ricchezza culturale e naturale della Regione, offrendo uno spettacolo variegato. Con la direzione artistica di Linda Suriano, l’evento punta i riflettori sulle peculiarità calabresi attraverso i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali dedicati alle cinque province calabresi realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. Il brano “Immagina la bellezza”, ideato, scritto e arrangiato dall’artista calabrese Roberto Bozzo è la sigla ufficiale di questa stagione, rafforzando il messaggio di bellezza e identità culturale. Katya Giannini, mental coach e creatrice del metodo Soulfullness®, ha guidato le aspiranti miss in un percorso di crescita personale, integrando bellezza e consapevolezza interiore. La serata, condotta da Andrea De Iacovo in una location immersa nel verde e sotto un cielo stellato che ha creato un’atmosfera suggestiva, è stata impreziosita dall’esibizione della cantante Ilenia Mazza.

A proclamare la vincitrice della quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Antonino Micari (sindaco del Comune di San Roberto), Domenico Romeo (sindaco di Calanna), Michele Filogamo (sindaco di Fiumara), Vincenzo Malacrinò (giornalista), Saverio Albanese (giornalista), Antonio Pugliatti (Framesi), Claudio Megale (presidente proloco San Roberto), Maria Cotroneo (direttrice museo “Telesia”), Pasquale Ventura (gioielleria Ventura Reggio Calabria, Miluna), Antonella Flotta (gioielleria Ventura Reggio Calabria, Miluna).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di San Roberto ha confessato: “Per me, non è la prima volta a Miss Italia. Ho già partecipato nel 2018. Ritornare su questo palco è stata un’emozione fortissima. Rispetto a qualche anno fa, mi sento più matura. Ho vissuto questa esperienza con un’intensità diversa. Sono felice di come sia andata. È stata una piacevole sorpresa“.

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 2 a Terranova da Sibari, il 4 a Spadola e il 5 a Torano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.

