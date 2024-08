Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Civita 2024

StrettoWeb

Miss città di Civita 2024 è Demetra Anna Donato di Montalto Uffugo. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Caterina Gaetani di Castrovillari. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Lorenza Stamati di Cosenza. Il Comune di Civita ha ospitato la ventinovesima tappa di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: “un ringraziamento speciale all’associazione Socialmente e al suo presidente Andrea Nigro per aver voluto organizzare questa serata in uno dei borghi più belli d’Italia e per il continuo supporto alla famiglia di Miss Italia Calabria. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Civita, nella persona del sindaco Alessandro Tocci, che per il secondo anno consecutivo ha ospitato la nostra manifestazione, e il consigliere Anton Luca De Salvo per la calorosa accoglienza. Venite a visitare Civita. Venite in Calabria! Ringraziamo la nostra incredibile squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie e il pubblico che ci ha accolti in questa meravigliosa piazza. Un sentito ringraziamento va anche a chi ci segue da casa in diretta sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra tv ufficiale Teleuropa Network, sostenendo il nostro percorso tappa dopo tappa”.

Il sindaco di Civita Alessandro Tocci: “siamo felici di aver ospitato questa splendida manifestazione per il secondo anno consecutivo. La bellezza delle aspiranti miss e le bellezze naturali e storiche del territorio con i nostri usi, costumi, tradizioni e riti, hanno reso magica questa serata. Ricordiamo che Civita è stata insignita dei seguenti riconoscimenti: la Bandiera Arancione del Touring Club, Il Borgo più bello d’Italia e Geosito Unesco. Quest’anno, abbiamo deciso di realizzare diverse manifestazioni puntando sulla calabresità. Miss Italia Calabria rientra in questo progetto. Faccio un grande in bocca al lupo a Miss città di Civita 2024 e a tutte le altre ragazze che avranno modo di mettersi in gioco nelle prossime selezioni”.

Giusy Fiorenza (socia sostenitrice dell’associazione Socialmente): «L’associazione Socialmente, con il presidente Andrea Nigro, è sempre presente sul territorio. Miss Italia Calabria è una bellissima esperienza. Serate come queste fanno crescere le nostre ragazze perché qui hanno la possibilità di essere sé stesse e potersi esprimere al meglio. Auguro a tutte di essere le prime sul palcoscenico della vita».

L’imprenditore Mattia Roberto ha evidenziato che: “è stata una splendida serata. Civita è una bellissima cittadina. C’è un clima festoso. Non manca il buon cibo e il pubblico è particolarmente caloroso. Ci auguriamo che la calabresità delle miss emerga anche a livello nazionale, con l’auspicio che la prossima Miss Italia provenga dalla nostra Regione”.

Miss Italia Calabria ha saputo unire tradizione e modernità, bellezza e talento

Sotto il cielo stellato di Civita, Miss Italia Calabria ha saputo unire tradizione e modernità, bellezza e talento. Il Comune di Civita è incastonato tra le spettacolari vette del Parco Nazionale del Pollino. Questo angolo di paradiso, riconosciuto come uno dei Borghi più Belli d’Italia, non è solo una tappa imperdibile per gli amanti della natura, ma anche una vivace testimonianza della storia e delle tradizioni arbëreshë, che affonda le sue radici nella migrazione albanese del XV secolo. Civita si erge maestosa sulla Riserva Naturale Gole del Raganello, una gemma naturale che offre spettacolari scenari di canyon e fiumi impetuosi.

Passeggiare per i vicoli di Civita significa immergersi in una dimensione sospesa nel tempo, dove ogni angolo racconta una storia. Un esempio emblematico è la struttura del borgo, organizzata secondo il modello della tradizionale gjitonia arbëreshë: un centro storico formato da case piccole e raccolte attorno a una “casa madre” e a una piazzetta, cuore pulsante della vita comunitaria. Ma c’è qualcosa di davvero particolare nelle case di Civita: le “Case Kodra” o “case parlanti”, così chiamate in onore dell’artista albanese Ibrahim Kodra. Queste abitazioni, con finestre che sembrano occhi e comignoli che ricordano un naso e una bocca, conferiscono al borgo un’atmosfera fiabesca, quasi surreale. Tra i luoghi imperdibili di Civita spicca il Ponte del Diavolo, che si erge maestoso sulle gole del Raganello. Come altri ponti simili in Italia, anche questo è avvolto da una leggenda oscura: si narra che il ponte sia stato costruito dal demonio in cambio dell’anima della prima creatura che lo avrebbe attraversato. Il ponte fu varcato da una pecora, così il diavolo, infuriato, precipitò nel torrente scomparendo in una grande nube di fumo grigio. Oggi, il ponte è un punto panoramico spettacolare da cui ammirare l’intera vallata. Civita è anche un borgo di grande spiritualità. Nel suo centro storico si possono visitare la Cappella di Sant’Antonio, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione e la Chiesa di Santa Maria Assunta, quest’ultima è un magnifico esempio di Barocco con influenze greco-orientali. Rivolta a est, la chiesa conserva elementi del rito bizantino, come l’iconostasi e le icone del Cristo Pantocratore e della Vergine Odigitria, che testimoniano l’antica appartenenza della comunità al mondo bizantino. Il Museo della Filanda e l’Ecomuseo del Paesaggio della Valle del Raganello offrono uno sguardo prezioso sulla storia industriale e culturale della regione. In particolare, il Museo Etnico Arbëreshë è un must per chi desidera scoprire i costumi tradizionali, gli oggetti di uso quotidiano e i gioielli orientali, testimonianze dell’antica grandezza della comunità arbëreshë.

In questo scenario paesaggistico mozzafiato, in occasione della ventinovesima tappa di Miss Italia Calabria, è stata eletta Miss città di Civita 2024. Quest’anno, la kermesse, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha portato sul palcoscenico un omaggio alla ricca identità culturale di una delle Regioni più affascinanti d’Italia. Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall’Accademia New Style di Franca Trozzo, hanno trasportato il pubblico in un viaggio emozionante nel cuore della Calabria. La serata, condotta da Andrea De Iacovo, è stata impreziosita dalla voce della giovanissima cantante Martina Policicchio e dalla sigla ufficiale di Miss Italia Calabria, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo. Un elemento innovativo di questa edizione è stato il coinvolgimento di Katya Giannini, esperta di dinamiche dell’inconscio e mental coach, che ha offerto alle aspiranti miss il supporto necessario per affrontare il palcoscenico con una sicurezza rinnovata, dimostrando che la bellezza autentica nasce dalla forza interiore e dall’autostima.

A proclamare la vincitrice della ventinovesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Daniele Saturnino (Framesi), Monica Lico (Antica Gioielleria Castrovillari – Miluna), Antonio Iannicelli (giornalista); Mattia Roberto (imprenditore), Giusy Fiorenza (insegnante, socia sostenitrice associazione Socialmente), Gaetano Campana (avvocato), Francesco Sancineto (consigliere comunale di Frascineto), Mattia Scaramuzzo (produttore cinematografico), Elisabetta De Gaio (Miss Be Much 2019), Gaetano Mortati (militare), Roberto Faggion (impiegato).

Le parole della Miss

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Civita 2024 ha confessato: “la mia avventura a Miss Italia Calabria è iniziata come un gioco, un po’ per mettermi alla prova un po’ per affrontare la mia timidezza innata. È stata un’ottima occasione per dimostrare a me stessa di potercela fare anche quando non mi trovo nella mia comfort zone e per questo ringrazio mia madre, che mi ha spronata e supportata. Il mio sogno è quello di realizzarmi personalmente e professionalmente, di continuare a ballare ed essere felice. Dedico la fascia alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno sostenuta“.

Prossimi appuntamenti

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 19 a Cirò Marina, il 20 a Carlopoli, il 21 a Falerna, il 22 a Belvedere, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato e il 27 a Corigliano-Rossano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.