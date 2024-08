Milazzo, al via i festeggiamenti in onore di Santo Stefano

StrettoWeb

Si aprono oggi i festeggiamenti in onore del patrono di Milazzo, Santo Stefano, la cui effigie sarà portata in processione domenica nel tardo pomeriggio. Stasera alle 21,30 in piazza ci saranno gli “Hasta la Vista”, un gruppo milazzese guidato da Francesco Puglisi, molto apprezzato nell’ambiente musicale siciliano. Domani poi sul palco toccherà a Paolo Belli e alla sua band far divertire coloro che affolleranno il centro cittadino che sarà chiuso ovviamente al traffico per la presenza dell’isola pedonale.

Quindi sabato la serata clou, con Arisa pronta a condividere i suoi successi come “Sincerità”, “La notte” e “Meraviglioso amore mio” , con i suoi fan ma soprattutto con tutti coloro che apprezzano la sua magica voce per una serata di emozioni e musica sotto le stelle. Per una migliore gestione del concerto il Comune assieme a tutti gli enti interessati ha diramato delle raccomandazioni per il pubblico che si preannuncia numerosissimo, così come avvenuto lo scorso anno in occasione della performance di Clementino. A far da cornice le consuete bancarelle sul lungomare, momento di folklore per una festa che richiama anche i milazzesi che vivono lontano dalla propria città.

Il momento solenne delle celebrazioni avverrà domenica con la solenne concelebrazione eucaristica al Duomo presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Giovanni Accolla, alla presenza del clero cittadino e delle Autorità civili e militari e a seguire (intorno alle 19,45) la processione che quest’anno interesserà piazza Duomo, via C. Borgia, via C. Colombo, piazza Roma, via B. Pistorio, piazza S. Papino, via Volturno, via Gaeta, via Calatafimi, via Marsala, via Risorgimento, piazza Europa, via col. Bertè, via T. Minniti, via dei Mille, via L. Rizzo, via F. Crispi, sosta davanti al Palazzo Municipale e Atto di Affidamento della Città da parte del Sindaco, lungomare Garibaldi, via G. Medici, Piano Baele, via C. Borgia, piazza Duomo. Domani infine gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

