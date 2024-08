Milano: ulteriore fermo nell’omicidio Ravasio, è un meccanico di 40 anni

StrettoWeb

Milano, 28 ago (Adnkronos) – I carabinieri di Legnano hanno arrestato oggi un 40enne di Parabiago nell’ambito del procedimento penale conseguente all’omicidio di Fabio Ravasio, il ciclista di 52 anni che lo scorso 9 agosto è stato travolto e ucciso a Parabiago da un’auto che si è poi data alla fuga. Le forze dell’ordine avrebbero accertato come l’uomo, un meccanico, abbia sistemato l?autovettura utilizzata per commettere il delitto, prima dell’omicidio, rendendola marciante e consigliando inoltre agli esecutori, di utilizzare proprio quella vettura e non altre auto tra le quali avrebbero potuto scegliere. L’uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità Giudiziaria

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.