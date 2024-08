StrettoWeb

Dopo i 59 giunti nel pomeriggio di ieri a Roccella Jonica, la Guardia Costiera ha soccorso altri 75 migranti di varia nazionalità che erano a bordo di un barcone al largo della cittadini della provincia di Reggio Calabria.

I profughi, non appena giunti in Porto, sono stati accompagnati nella tensostruttura della Protezione civile in attesa dei controlli medici e amministrativi.

