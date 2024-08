Migranti: Pd, domani interrogazione Piantedosi su centri Albania

StrettoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Domani question time per al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui Centri migranti in Albania. “Le deputate e i deputati democratici Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Amendola, Orfini, Boldrini, Ghio, Ferrari, Casu chiedono al ministro degli interni quando il Centro per i migranti in Albania previsto dal Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania che doveva aprire ‘non oltre il 20 maggio’ sarà completamente attivo e quali sono le ragioni vere del ritardo che hanno peraltro distolto le forze di Polizia, mandate a sorvegliare il sito del porto non attivo, dall?ordinario servizio in Italia?. Si legge in una del Pd per cui, si sottolinea, “l?accordo Italia-Albania viola i diritti umani e determina un enorme spreco di denaro pubblico”.

