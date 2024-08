Migranti: delegazione FI in Albania, ‘altro tassello di strategia che funziona’

StrettoWeb

Roma, 23 ago (Adnkronos) – “In Albania, sulla base del Protocollo bilaterale, si sta realizzando questo progetto che vede una stretta collaborazione con Tirana: un?iniziativa osservata con attenzione e interesse da molti Paesi UE. Ulteriore tassello di una risposta finalmente complessiva del nostro Paese a una problematica strutturale, in linea con la normativa comunitaria e internazionale”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro in visita con una delegazione di Forza Italia nelle aree di Shenjin e Gjader, nel nord dell?Albania, in cui sono previsti i due centri per migranti dal protocollo bilaterale Italia-Albania.

“Fin dal suo insediamento il Governo ha avviato un?azione efficace in questo ambito: i numeri resi noti dal Viminale, che attestano una drastica riduzione degli arrivi illegali, confermano che siamo sulla strada giusta. Forza Italia, che su questa tematica ha nel tempo impostato una posizione articolata e lontana dagli slogan, è particolarmente soddisfatta nel vedere tante proposte trasformate in azione di governo. Avanti su questa strada”, ha aggiunto.

