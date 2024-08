Metropolitana, sopralluogo del sindaco di Belpasso | FOTO

StrettoWeb

“Oggi, insieme al Deputato regionale on. Giuseppe Zitelli e al Presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì, abbiamo fatto un giro lungo l’area visitabile del cantiere della nuova linea metro. La nuova tratta, ricordo, servirà Belpasso con ben tre fermate, una delle quali proprio a Piano Tavola“. E’ quanto afferma il Sindaco, Carlo Caputo.

“In particolare, si è discusso della illuminazione provvisoria che verrà istallata nella zona di via Resistenza. La nuova illuminazione sostituirà temporaneamente la vecchia che è stata al momento sospesa per ragioni legate alla sicurezza del cantiere. Come sempre abbiamo constatato la disponibilità dei tecnici e la collaborazione dei cittadini. L’opera è davvero importantissima per il nostro territorio”, conclude Caputo.

