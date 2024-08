Meteo: in Lombardia fine settimana con instabilità e temperature in calo

StrettoWeb

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – Sulla Lombardia il graduale approfondimento di un’area depressionaria atlantica sul nord della Penisola Iberica, e successivamente in ingresso nel Mediterraneo occidentale con afflussi di masse d’aria relativamente più fresche in quota, indeboliranno l’area anticiclonica attualmente presente e potranno favorire dell’instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con rovesci o isolati temporali nel corso della giornata odierna e parte della giornata di domani.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica giornate più stabili fino alla prima parte di venerdì, quindi il transito di una saccatura sull’Europa centro occidentale apporterà, per il fine settimana, condizioni instabili con associato calo dei valori massimi di temperatura.

