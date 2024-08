StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune, in vista della festività del ferragosto, comunica che i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento saranno regolari in tutte le aree. Soltanto le isole ecologiche rimarranno chiuse in occasione della festività dell’Assunta.

