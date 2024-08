Messina Volley, Sara Arena: “vogliamo vincere divertendoci”

StrettoWeb

Dopo le riconferme di Michela Laganà e Giulia Mondello, il ritorno di Giovanna Biancuzzo e l’innesto di Adriana Ingnoto, il Messina Volley ufficializza al centro per il quinto anno consecutivo la giovane Sara Arena (classe 2003). Il centrale è arrivato al Messina Volley, disputando direttamente il campionato di Serie C, dopo essere cresciuta nelle giovanili della Libertas Villafranca. “Questo sarà il mio quinto anno in maglia giallo-blu – commenta la sua riconferma il numero 18 del Messina Volley – e non posso nascondere che l’emozione è tanta, gli obiettivi sono diversi e la voglia di vincere è rimasta uguale”. Circa la sua crescita in questi anni ha aggiunto: “Dalle giovanili in cui sono cresciuta alla serie C la strada è stata lunga, difficile e so che non è finita e per questo non vedo l’ora di continuare a crescere”.

Poi si è soffermata su mister Francesco Trimarchi: “la passata stagione la squadra era consolidata, ma c’è mancata la continuità per affrontare la fine del campionato. Sono sicura che quest’anno, con mister Trimarchi dall’inizio, riusciremo a trovare il nostro equilibrio e la nostra costanza durante il campionato. Il nostro obiettivo è quello di vincere divertendoci, cercando di consolidare sia le riconferme che gli innesti e creare il nostro ambiente, quello del Messina Volley”. Infine ha messo il luce il suo ruolo di allenatrice delle piccole giocatrici del Volley S3: “Sono felice di allenare le piccole che un giorno potrebbero prendere il nostro posto in prima squadra. Vederle così piccole e indifese, ma con tantissima voglia di giocare, mi rassenera e mi dà la forza di allenarle per vedere i loro risultati”.

