Messina, la Vara ruotata di 90° per recuperare il legame simbolico tra il carro votivo e il portale del Duomo

Al fine di recuperare l’antica simbologia nella quale “Gesù porge l’Anima di Maria a Dio Padre”, raffigurata nella parte sommitale del Portale del Duomo, secondo i canoni del Teatro Mobile del XVI secolo, su indicazione dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli, il carro Votivo della Vara stamani, a cura della ditta Edilav, è stato ruotato di 90° e rivolto verso la facciata della Cattedrale, prospiciente il Portale, secondo quanto raffigurato nelle stampe pre-terremoto di Michele Pianebianco, Giovan Francesco Boccaccini e di altri autori di litografie del tempo. Purtroppo il nuovo percorso della via Garibaldi, rispetto a quello pre-terremoto che si svolgeva sull’attuale via Cavour, non ha più consentito di fare arrivare la Vara in piazza Duomo nella posizione corretta.

Nel percorso pre-terremoto, infatti, la Vara entrava in Duomo attraverso la via dei Librai, posizionandosi perfettamente di fronte al portale maggiore concepito su progetto di Antonio Baboccio da Piperno nel XV secolo.

