Messina, tensione FIDEL-UIL: “ci dissociamo dal delirante comunicato”

StrettoWeb

traspoassporto”LA FIADEL si dissocia dal comunicato stampa diramato dalla UIL . Nessuna macelleria sociale. Clara Crocè, è una fortuna per i lavoratori che la gara sia andata deserta. Prima di creare allarmismo inutile tra gli operatori e le famiglie dei ragazzi disabili che frequentano gli istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Messina qualcuno dovrebbe prima studiare e poi scrivere”. Questo il commento di Clara Crocè della FIADEL a quello che definisce il “delirante comunicato diramato dalla UIL. La FIADEL ha contestato alla città Metropolina il bando biennale che non avrebbe consentito il licenzaimento dei lavoratori durante il periodo di chiusura delle scuole”.

“Ringraziamo il Sindaco Federico Basile per avere avuto la capacità di anticipare le risorse, in parte a carico del bilancio della Città Metropolitana, altri utilizzando i residui, per garantire il servizio trasporto addirittura per due anni consecutivi , nonostante la Regione Sicilia non abbia ancora emesso alcun decreto di finanziamento per i servizi sociali di competenza delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi”.

“Altro che macelleria sociale – continua Clara Crocè – il Sindaco Basile ha avuto la capacità di bandire il servizi trasporto, Assistenza igienico ( 1 anno) e ASACOM per 85 giorni visto il numero degli operatri oltre 400 per 85 giorni. Questa è la visione di amministrare da buon padre di famiglia per assicurare comunque i servizi alle fasce più deboli”.

“Lo spotmacelleria sociale (spot utilizzato dalla UIL anche per dire No alla nascita della MessinasocialCity) lo lasciamo a chi ha tanto da imparare e da studiare . La città Metropolitana di Messina prima con Cateno De Luca e adesso con Federico Basile è sempre stata la prima in tutta la Sicilia ad assicurare i servizi all’apertura delle scuole. Non abbiamo mai visto la UIL manifestare a Palermo per ottenere i fondi necessari e per salvaguardare i livelli occupazionali del personale Assistente igienico”.

“Nonostante tutto la Fiadel tira un sospiro di sollievo per la gara andata deserta. Nel caso in cui fosse stata aggiudicata avremmo avuto il problema del licenziamento dei lavoratori nel periodo di chiusura delle scuole .Gli operatori infatti -spiega Clara Crocè- sarebbero rimasti in sospensione senza percepire alcuna indennizzo per la disoccupazione”.

“La vertenza che la FIADEL sta portando avanti in completa solitudine,contro la cooperativa ALDIA CHE HA AFFAMATO PRIMA GLI asacom E ADESSO GLI Assistenti Igienico merita una attenta riflessione. Abbiamo chiesto al Sindaco Basile e al Direttore Generale del Città Metropolitana di revocare il bando e di indire una gara solo per l’anno scolastico 2024/ 2025 e avvalersi della clausola contenuta nei bando precedente che consente la proroga tecnica (il tempo necessario per l’espletamento della garaMessina, tensione FIDEL-UIL: “ci dissociamo dal delirante comunicato”) alla cooperativa uscente come del resto è accaduto a settembre del 2023″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.