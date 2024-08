Messina, ritorna la “Notte della Tarantella”

StrettoWeb

Domenica 25 agosto, con inizio alle ore 20:30, Messina ospiterà nel Giardino Corallo la seconda edizione de “La Notte della Tarantella”, manifestazione dedicata, nello specifico, alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale e alla sua fusione con altri linguaggi musicali. Il concerto si presenta al pubblico come un miscuglio di suoni siciliani “un happening della musica popolare”. Sarà anche la “notte” dei confronti accesi tra “puristi” e “contaminatori”, dove si esibiranno storici fondatori e componenti di gruppi di ricerca etnomusicale, gruppi e band storiche della tradizione musicale siciliana, che racconteranno in musica la storia della loro terra.

Su un unico palcoscenico si alterneranno le seguenti band provenienti da palchi e piazze delle Città del sud: Sarva la Pezza, I Spizzicusi Folk Band, Insieme Siciliano, I Sunaturi e I Cariddi, per un Concerto magico e suggestivo da vivere e ballare in un affascinante viaggio attraverso l’isola. Una “notte” accompagnata dalle band e dai musicisti che condurranno il pubblico ad abbandonarsi alla piacevole euforia dei ritmi veloci ed incalzanti delle più belle e coinvolgenti Tarantelle, Balletti, Tamburellate e Canti tradizionali legati ad antichissime ritualità ed eseguiti con audaci arrangiamenti in bilico tra progressive folk e sonorità arcaiche.

La manifestazione che è organizzata dell’associazione “I Cariddi” e dal Comune di Messina, assessorato allo sport, spettacolo e servizio turistico, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – Estate 2024, è patrocinata dalla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e dall’IGF (Unione folklorica mondiale).

