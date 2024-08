Messina, rifiuti abbandonati davanti alle isole ecologiche di Pistunina e Giampilieri | FOTO

StrettoWeb

“Adesso basta. Questa è la situazione che abbiamo trovato davanti alle isole ecologiche di Pistunina e Giampileri. Abbandonare i rifiuti è un gesto di inciviltà e una mancanza di rispetto non solo per la Messinaservizi Bene Comune e i nostri lavoratori, ma nei riguardi della città intera. Abbiamo già informato la Polizia Municipale e i controlli saranno immediatamente incrementati“, è quanto scrive in una nota la Messinaservizi. “Inoltre, verranno installate telecamere per monitorare costantemente queste aree. Ricordiamo a tutti che trovare l’isola ecologica chiusa non è un buon motivo per abbandonare i rifiuti. Le isole ecologiche hanno orari prestabiliti, consultabili sul nostro sito web e su Junker App e le eventuali variazioni degli orari vengono tempestivamente comunicate anche sui nostri canali social. Lasciare rifiuti fuori dall’isola ecologica rappresenta comunque un abbandono, un reato penale“, rimarca la nota.

“La legge 137/2023 disposizione sanzionatoria ex art. 255, punisce severamente chi abbandona rifiuti, con ammende che variano da 1.000 a 10.000 euro e fino a 20.000 euro per i rifiuti pericolosi. Invitiamo tutti i cittadini a comportarsi in maniera civile e a rispettare le regole. L’abbandono dei rifiuti è inaccettabile e non verrà più tollerato”, conclude la nota la Messinaservizi.

