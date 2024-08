Messina, tra qualche giorno la riapertura della corsia di destra dell’Annunziata

StrettoWeb

Terna comunica che “a partire da lunedì 12 agosto, provvederà a riaprire anticipatamente rispetto al cronoprogramma, la corsia di destra, scendendo verso il mare, di viale Annunziata. I veicoli, a esclusione del traffico pesante, potranno transitare verso le attività commerciali dell’area, che attualmente è interessata dalla realizzazione dell’elettrodotto in cavo interrato “Approdo Sottomarino – SE Annunziata”, in località Annunziata (ME), per un tratto di circa 60 metri”.

Terna segnala inoltre “che dal 12 al 20 di agosto verranno sospese le attività di cantiere per consentire il tempo di presa dei materiali utilizzati. Inoltre, una volta completato l’intervento, gestito in coordinamento con il Comune di Messina, Terna si occuperà di ripristinare completamente il manto stradale, riasfaltando i tratti interessati dai lavori. Il nuovo collegamento “Approdo marino – SE Annunziata”, che avrà una lunghezza complessiva di oltre 3 km, rientra nel più ampio progetto di realizzazione della variante dell’elettrodotto “Sorgente-Rizziconi” che, oltre a incrementare la qualità e l’efficienza della rete elettrica regionale, permetterà anche la demolizione di circa 3 km di linee elettriche aeree e la rimozione di 5 sostegni, liberando oltre 6 ettari di territorio densamente urbanizzato”.

