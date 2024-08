Messina, presentato il programma della Rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria

StrettoWeb

Presso il porticciolo del Marina del Nettuno è stato presentato il programma della XVI edizione della Rievocazione storica “Messina in festa sul mare. Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”, alla presenza di autorità e rappresentanti di enti e istituzioni che patrocinano e supportano logisticamente l’evento. All’incontro con i giornalisti, presente il vicesindaco Salvatore Mondello in rappresentanza del sindaco Federico Basile, accompagnato dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, hanno partecipato per l’Associazione Aurora promotrice della manifestazione, la vicepresidente Licia Astone in rappresentanza del presidente Fortunato Manti; il presidente del Marina del Nettuno Ivo Blandina; il coordinatore del Palio Carmelo Recupero; e il coordinatore del Corteo a terra Carmelo De Leo.

All’appuntamento, introdotto dalla giornalista Letizia Lucca, sono intervenuti I Comandanti della Marina Militare e della Capitaneria di Porto di Messina, rispettivamente il C. V. Bruno Viafora e il C. V. Francesco Terranova; e presenti tra gli altri, rappresentanti del Gruppo Aeronavale della GdF; dei Vigili del Fuoco; i Piloti dello Stretto; Rimorchiatori Augusta; la Lega Navale, i Circoli Nautici, l’Assonautica, la Croce Rossa; e gli armatori delle imbarcazioni che prenderanno parte al Corteo che sarà aperto dalla Nave Scuola Palinuro, messa a disposizione dello Stato Maggiore della Marina; e attori delle varie Associazioni Storiche.

Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria è stata dichiarato dall’Istituto centrale del Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, tra le 21 rievocazioni storiche più importanti d’Italia e gode del patrocinio del Comune, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura, dell’ARS, della Fondazione Colonna di Roma, della Fonfazione Bonino-Pulejo e di importanti patrocini istituzionali.

Programma XVI edizione 2024

Martedì 6 agosto Marina del Nettuno

ore 17.30 Conferenza Stampa: Presentazione dell’XVI edizione dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina

Giovedì 8 agosto Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere

ore 18.00 CERVANTES A MESSINA, PRIMA E DOPO LA BATTAGLIA DI LEPANTO

Conferenza: Cervantes e la letteratura spagnola ispirata alla battaglia di Lepanto, prof. Matteo Lefevre Università Roma Tor Vergata, presentazione della pubblicazione “Il DON CHISCIOTTE RITROVATO” di Maria Teresa Gracis, a cura di Alessandra Gracis, ANTIGA EDIZIONI (2023), a cura della Cooperativa Sociale La Città del Sole. Coordina Pietrangelo Pettenò, Lepanto Network

ore 21.00 Piazza Municipio

Concerto. Sinfonie dalla Spagna. “Wind Orchestra di Progetto Suono”

Venerdì 9 agosto

ore 12.30 atrio Palazzo Zanca

Inaugurazione della Mostra: La Sicilia tra Oriente e Occidente. Iconografia del Teatro Popolare dell’Opera dei Pupi come metafora di intercultura in Sicilia.

ore 21.00 Piazza Municipio

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ DEI POPOLI DEL MONDO

Esibizione di gruppi provenienti da India, Bulgaria e Cile, a cura della Chiesa ortodossa Panachia Soumelà e di San Giacomo Maggiore – Messina e dell’associazione Arca senza Confini – Messina

Sabato 10 agosto

ore 10.00 – Trofeo Velico Don Giovanni d’Austria, a cura della Federazione Italiana Vela, Comitato zonale della Sicilia – Lega Navale

Trofeo Velico Don Giovanni d’Austria, a cura della Federazione Italiana Vela, Comitato zonale della Sicilia – Lega Navale ore 17.15 – Partenza Palio dalla Rada di Grotte

Partenza Palio dalla Rada di Grotte ore 17.30 – Partenza da Palazzo Zanca del Senato e del Corteo di Terra su via Garibaldi

PORTICCIOLO MARINA DEL NETTUNO – PASSEGGIATA A MARE

ore 17.15 – Premiazioni Trofeo Velico “Don Giovanni d’Austria”

ore 17.45 – Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare, a cura del Sindaco di Messina Federico Basile

Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare, a cura del Sindaco di Messina Federico Basile ore 18.00 – ARRIVO e Premiazione PALIO “Don Giovanni d’Austria – Trofeo Città di Messina”.

ore 18.30 – Ingresso nel Porto del Corteo Storico Navale e di Don Giovanni d’Austria a bordo della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, con al seguito Unità Navali dei Comandi delle FF. AA. e imbarcazioni della Marineria Messinese e Calabrese.

ore 19.30 – Porto Storico. Molo Colapesce – Largo Minutoli Sbarco da Nave Palinuro di Don Giovanni d’Austria

ore 20.00 – Scalinata di Palazzo Zanca

Ingresso trionfale in Piazza Unione Europea e Saluto del Senato Messinese a Don Giovanni d’Austria e ai Comandanti.

Momento scenico “Il saluto del Senato a Don Giovanni”, con attori, sbandieratori e 150 comparse in costume storico.

