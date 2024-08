Messina, Pergolizzi: “basta attacchi contro il Consiglio comunale”

StrettoWeb

“In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Messina mi sento in dovere di intervenire pubblicamente per difendere l’integrità e la reputazione dell’intero Consiglio Comunale a seguito delle recenti insinuazioni e degli attacchi infondati avanzati, attraverso un video postato in data odierna su un social network, da un soggetto esterno a questa istituzione, anche se trattasi di un ex consigliere comunale (Avv. Salvatore Sorbello), non rieletto nell’ultima competizione elettorale”, è quanto scrive in una nota Nello Pergolizzi, presidente del consiglio comunale di Messina. “Il Consiglio Comunale rappresenta un organo democratico e trasparente, che opera con il massimo rispetto delle norme e delle procedure previste dal nostro ordinamento. Ogni membro del Consiglio è costantemente impegnato a servire il bene della comunità, con dedizione e senso di responsabilità, senza cedere a pressioni esterne o interessi personali. Senza entrare nel merito dei contenuti della convenzione, peraltro più volte chiariti e illustrati agli Organi di informazione (l’acqua “vettoriata” da Amam a Taormina viene regolarmente resa da Siciliaacque nella medesima quantità a Messina), le accuse e le insinuazioni che sono state rivolte al sottoscritto e ai membri di questo Consiglio Comunale, risultano ingiuste, non fondate, giuridicamente non corrette e rischiano, se non smentite, di minare la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni democratiche”, rimarca la nota.

“A tal proposito, ci tengo a chiarire che la convenzione stipulata tra il Comune di Taormina, Amam s.p.a. e Siciliaacque s.p.a., secondo quanto previsto dal T.U.E.L., non è materia di competenza del Consiglio Comunale, come impropriamente sostenuto dall’avv. Sorbello (ex consigliere), in quanto il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare solo per le convenzioni tra enti (amministrazioni pubbliche). È pertanto necessario ribadire con forza che questo Consiglio Comunale opera nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione. Invito, quindi, tutti i cittadini e i media a non lasciarsi influenzare da dichiarazioni che non rispecchiano la realtà dei fatti, e che mirano unicamente a destabilizzare il corretto funzionamento delle nostre istituzioni“, evidenzia la nota.

“Ribadiamo la nostra ferma intenzione di proseguire nel nostro lavoro con la massima serenità e con la consapevolezza di essere al servizio della collettività, nel rispetto delle proprie prerogative, anche attraverso atti ispettivi e di controllo. Qualsiasi tentativo di screditare il lavoro di questo Consiglio Comunale sarà contrastato con decisione e fermezza. Confidando nel sostegno della comunità e nella correttezza dell’informazione, continueremo a operare per il bene comune, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini un’amministrazione trasparente, onesta e rispettosa dei principi democratici”, conclude la nota di Nello Pergolizzi.

