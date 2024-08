Messina, ricevuto a palazzo Zanca il Comandante della nave Palinuro

StrettoWeb

Il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso hanno accolto oggi, mercoledì 7 agosto 2024, a palazzo Zanca una delegazione della nave scuola della Marina militare Palinuro, guidata dal Comandante Capitano di Fregata Samuele Mondino, accompagnata dal Comandante del Supporto Logistico e del Presidio della Marina Militare di Messina Capitano di Vascello Bruno Viafora.

Il vicesindaco Mondello si è complimentato per l’arrivo nel porto cittadino della prestigiosa imbarcazione della Marina Militare ed ha ringraziato il comandante Mondino per la disponibilità a far giungere il veliero a Messina per partecipare al programma delle iniziative promosse in occasione della XVI Rievocazione dello spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria. “Un evento che da anni fa parte della tradizione agostana della Città di Messina – ha detto il Vicesindaco – e che rappresenta occasione e motivo di orgoglio per la nostra comunità e per i turisti presenti in Città di potere ammirare il Palinuro”.

Il Comandante Mondino al termine della visita ha donato il crest e una medaglia commemorativa per il 90esimo anno della nave scuola raffigurante la polena, al quale il Vicesindaco ha ricambiato con il crest del Comune di Messina, ringraziandolo altresì per aver messo la nave scuola a disposizione della cittadinanza per le visite.

Per visitare la nave non occorre prenotazione. Questi gli orari: oggi, dalle ore 16 alle 20, giovedì 8 agosto, dalle 10 alle 12; e dalle 16 alle 20; venerdì 9 agosto, dalle 15 alle 18; sabato 10 agosto, dopo la rievocazione, dalle 20 alle 22; e infine, domenica 1 agosto, dalle 10 alle 12.

