Messina: nuova area servita della linea 10 in contrada Baglio a San Giovanello

A partire dal 12/08/2024 sarà modificato il capolinea della linea 10 in contrada Baglio a San Giovanello. I bus fermeranno nella parte più a valle di via Basilio Magno per agevolare i numerosi utenti che vivono nella contrada. I mezzi in arrivo e in partenza dal villaggio arriveranno in una nuova area di sosta che sarà delimitata dalla segnaletica orizzontale, già realizzata insieme all’istituzione anche di un’area per la manovra delle vetture, con divieto di Sosta 0-24.

Grazie a questa modifica, nata per rispondere a una specifica richiesta della cittadinanza, ATM avrà la possibilità di offrire un servizio più comodo per tutti gli abitanti del popoloso quartiere e in particolare per anziani e persone con difficoltà di movimento con una notevole riduzione della distanza da percorrere a piedi dai numerosi complessi della zona.

