Messina, modalità di pagamento dei tributi locali tramite PagoPA

L’Assessorato ai Tributi e contrasto all’evasione ed elusione fiscale e all’Informatizzazione e Digitalizzazione PA rende noto che, il Comune di Messina al fine di riscuotere le somme derivanti dal pagamento dei tributi locali ha adottato i pagamenti tramite piattaforma “PagoPA”, in sintonia con le linee guida AgID come da DPCM pubblicato su Gazzetta Ufficiale N° 89 del 16.04.2024.

Le parole dell’assessore Cicala

“Effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA dà l’opportunità all’utenza di fruire delle nuove tecnologie dovute al processo di trasformazione digitale perseguito dall’Amministrazione comunale – spiega l’assessore al ramo Roberto Cicala – attraverso una serie di iniziative volte a semplificare e digitalizzare la totalità dei servizi al cittadino con l’obiettivo di facilitare le relazioni con cittadini e imprese, nonché di realizzare il maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, per migliorare l’efficienza e la gestione dei pagamenti per i servizi pubblici, sia dal punto di vista del cittadino che della pubblica amministrazione, favorendo tra l’altro la diminuzione dell’uso del contante”.

“Il metodo di pagamento tramite piattaforma PagoPA è da considerarsi strumento di elezione dell’Ente, da preferire ad ogni altro, qualora possibile. Tuttavia, per i contribuenti che non possono provvedere con tale modalità, al fine di consentire loro di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, resta ferma la possibilità di eseguire i pagamenti tramite F24, la cui compilazione sarà onere e cura degli stessi contribuenti sulla scorta delle indicazioni contenute negli avvisi bonari di pagamento ricevuti dall’Ente impositore”, c’è scritto nella nota del Comune. “Relativamente ai modelli F24, si avverte che la loro predisposizione, compilazione o la stampa degli stessi, non sarà a cura né degli Uffici centrali né di quelli circoscrizionali“, rimarca la nota del comune.

Di seguito si indicano i codici tributo da utilizzare ai fini della compilazione degli F24: 3944 (per il pagamento della TARI), TEFA (per il versamento del 5% alla Città Metropolitana).

